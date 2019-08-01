الأمير علي ينشر صورته مع شقيقته الأميرة هيا.. وحكومة دبي ترد: سنُسوي الأمر بالمحكمة

رام الله - دنيا الوطننشر الأمير الأردني، علي بن الحسين، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، تجمعه بشقيقته الأميرة هيا.وعلق الأمير علي، على الصورة قائلًا: "اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين".وكانت قد عقدت أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعتها الأميرة هيا، وسط متابعة عالية من قبل الإعلام الدولي.ووفق وكالة (رويترز) فقد امتنع المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن التعليق مكتفيًا بالقول: إن هذا الأمر "شأن خاص تجري تسويته في المحكمة".ورداً على سؤال عن الإجراءات القضائية، قال مسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن: "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد".يأتي ذلك، على خلفية المعركة القضائية بين الأميرة هيا، وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستعقد جلسة في قضية رعاية طفليهما يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أمام محكمة بريطانية.