طواقم مستشفى العيون تُجري (1370) عملية جراحية خلال النصف الأول للعام الحالي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم

أظهر تقرير (مستشفى العيون) النصف سنوي الأول للعام الحالي، أن طواقمه الطبية، كانت قد أجرب ما يقارب من (1370) عملية جراحية، منها (75 طارئة) و(1295) مجدولة، حيث بلغت نسبة إشغال الأسرة (45%).



وذكر، أن من بين تلك العمليات التي أجريت (145) عملية ذات مهارة عليا، و(185) كبرى، بالإضافة إلى إجراء (295) عملية متوسطة (745) صغرى، لتشمل عمليات التجميل والقرنية والمياه البيضاء والزرقاء.



وعلى صعيد العناية النهارية، أفاد التقرير، أن عدد العمليات التي أجريت في غرفة العمليات الصغرى "العيادة الخارجية" وصل إلى (6364) عملية، وذلك بتخدير موضعي.



وسجل التقرير النصف سنوي عدد المترددين على المستشفى الذي وصل إلى أكثر من (27) ألف متردد من كافة محافظات قطاع غزة، كونه المستشفى الحكومي الوحيد المتخصص بأمراض العيون.



فيما بلغ عدد متردديه على قسم الليزر (2988) متردداً، بينما تعامل قسم الحوادث والطوارئ مع أكثر من (46) ألف مريض، كما وسجلت حالات الدخول (1445) حالة، وحالات الخروج (1359) حالة.



وأشاد د. عبد السلام صباح، مدير عام المستشفيات، بجهود الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية والفنية، التى أثبتت جدارتها بالميدان، وكانت دائماً تحرص على تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى العيون، رغم الأزمات التي تعصف بالقطاع الصحي، إلا أنها كانت على قدر من المسؤولية في مواجهة تلك التحديات والعقبات.