مالية غزة: رواتب "طموح 2" بداية الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت "طموح 2" بداية الأسبوع المقبل.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، بيان بكر، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.



وأطلقت وزارة العمل في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي برنامج "طموح 2" لتنمية قدرات الشباب والخريجين، الذي وفر (5000) فرصة عمل للخريجين والعمال، والذي تموله المؤسسة الحكومية، ويستهدف القطاعات التالية: (القطاع الحكومي، القطاع شبه الحكومي، القطاع الأهلي، والقطاع الخاص).