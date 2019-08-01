تباين بأسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق الغزية.. والزراعة توضح الأسباب

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خاص دنيا الوطن

أكد المهندس أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم البدء بإعادة نقطة التوازن في أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة.



وقال البسيوني لـ"دنيا الوطن": "أسعار الفواكه والخضراوات استمرت في الانخفاض منذ انتهاء شهر رمضان المبارك، وحتى اللحظة، وذلك نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وإغلاق المعابر أمام الصادرات الفلسطينية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير، والتي أدت إلى وفرة كبيرة منها داخل السوق، ومن ثم تدني الأسعار، وهذا يؤثر على المزارع بشكل كبير".



وأضاف: "وزارة الزراعة، أعادت تشغيل مصنع عصير الطماطم، وسحب كافة الفائض من الأسواق"، منوهاً إلى أن هذه الفترة هي نهاية الموسم الزراعي الحالي.



وتابع البسيوني: "الموسم الزراعي ليس مرتبطاً بتاريخ 1/1 مثل باقي السنوات، وإنما يبدأ بداية شهر أيلول/ سبتمبر، حيث تبدأ عملية التجهيزات للبدء بالموسم الزراعي الجديد من حراثة الأرض وتعقيمها، وبالتالي تخف عملية الزراعة، والذي يؤدي لقلة المنتجات داخل الاسواق، وبالتالي ترتفع الأسعار".



وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، إلى أن الوزارة تتخذ سياسة عامة، وهي التوازن بين دعم المنتج وحماية المستهلك، وتوفير ما يمكن توفيره بشكل يتناسب مع تحقيق الفائدة للمزارع ويتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.



وبين البسيوني، أن كافة الأسعار في الأسواق ستبقى متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن أي ارتفاع للأسعار فإن الوزارة ستتدخل.