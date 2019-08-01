عريقات: التحريض الإسرائيلي أخذ منحنى حاداً وتصعيدياً

جاء ذلك، تعقيباً على تقرير نشره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، واشتمل على نماذج تحريض المؤسسة الرسميّة الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين.







وتطرق التقرير، إلى نماذج تدعو وتؤكد على التمسك بمشروع الاستيطان وتكريسه، كما برز التحريض على الفلسطينيين في مناطق (ج) والدعوة لتكثيف هدم البيوت في هذه المناطق، والدعوة إلى التنكيل بالأسرى وعوائلهم، والدعوات لسن قانون إعدام الأسرى، وتفعيل سياسة هدم البيوت لمنفذي العمليات.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن التحريض الإسرائيلي على القيادة الفلسطينية، والشعب والأرض، أخذ منحى حادً وتصعيدياً من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، والمستوى الإعلامي الرسمي، بالإضافة لارتفاع مستوى العنصرية في الشارع الإسرائيلي.وأضاف عريقات، أن وقوف الإدارة الأمريكية إلى جانب حكومة إسرائيل اليمينية، وحمايتها في المحافل الدولية، والدفاع عنها، وعن جرائمها، وعدم مساءلتها أو محاكمتها من قبل المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية والأممية، وعدم تنفيذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، قد زاد من حدة هذا التحريض، ووصل إلى درجات قياسية من العنصرية و(الأبرتايد).