لساعات.. قوات الاحتلال تحتجز 21 مواطناً بدير نظام شمال غرب رام الله

جنود إسرائيليون

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 21 مواطناً لعدة ساعات في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة فيها، قبل أن تحتجز عائلات بأكملها، من آباء وأبناء.



وأشارت إلى أن المحتجزين تم تحويلهم إلى معسكر قريب تابع لجيش الاحتلال، حيث تم التحقيق معهم، قبل أن يتم الإفراج عنهم.



يذكر، أن دير نظام، تتعرض منذ فترة طويلة لإغلاقات متتالية لمداخلها، كما تتم مداهمتها في معظم الأيام.