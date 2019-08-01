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هتافات مؤيدة للرئيس السوداني المخلوع وسط الخرطوم

هتافات مؤيدة للرئيس السوداني المخلوع وسط الخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
هتف بعض أنصار الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أثناء حضوره جنازة والدته، مطالبين بعودته للسلطة، كما طالب آخرون بعدم السماح له بحضور مراسم الدفن.

وشهد البشير رفع سرداق أداء العزاء في والدته هدية محمد الزين، وأدى صلاة المغرب في مكان العزاء وسط حراسة مشددة، فيما هتف بعض الحاضرين أثناء خروجه عائداً للسجن (عائد عائد يا البشير)، وفق (روسيا اليوم).

ووصل البشير إلى مراسم جنازة والدته التي توفيت مساء الاثنين في مستشفى علياء العسكري عن 92 عاماً، حيث تواجد في مراسم الدفن، رغم أن العديد من المغردين، طالبوا السلطات بعدم السماح له بحضور مراسم الدفن، مبررين مطلبهم بما كان يفعله هو وأركان نظامه أثناء فترة حكمهم، حيث "كانوا يمنعون المعتقلين السياسيين من تلقي العلاج في بعض الأحيان، ويحرمونهم من تقديم واجب العزاء حتى بأقرب الأقربين".

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