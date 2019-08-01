قوى إعلان الحرية بالسودان تتهم "النظام البائد" بمحاولات اختراق الثوار

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت قوى إعلان الحرية والتعيير في السودان، الخميس، من سمته بـ "النظام البائد" بتوزيع الأسلحة على عناصره لـ "إطلاق النار على المدنيين وقوات النظام"، وذلك قبل ساعات من انطلاق مظاهرات، دعت لها.



وقالت لجنة العمل الميداني بالقوى، في بيان صحفي: إن "عناصر النظام البائد وزعت أسلحة نارية على عناصرهم المزروعة وسط مجموعات الثوار لافتعال العنف وإطلاق الرصاص على المدنيين والقوات النظامية"، وفق (عربي 21).



وأضافت: "نما إلى علم لجنة العمل الميداني محاولات النظام البائد لاختراق مجموعات من الثوار، وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وسطهم، كما علمت اللجنة من مصادرها عن قيامهم بتوزيع أسلحة نارية لبعض هذه المجموعات".



وتابعت: "يأتي هذا المخطط القذر من النظام البائد؛ لافتعال العنف على نطاق واسع بدفع هذه المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية".



واعتبرت اللجنة أن "تلك العملية محاولة لجر البلاد لدائرة العنف بغرض قطع الطريق أمام الثورة من الوصول إلى أهدافها، وفق إعلان الحرية والتغيير، الذي تواثقت عليه الجماهير".



في المقابل، طالبت اللجنة "المحتجين بالخروج والمشاركة بفعالية في مليونية (القصاص العادل) ظهر الخميس"، وشددت على أن "استمرار العمل الثوري المقاوم والمشاركة فيه بكثافة، هو صمام الأمان ضد كل مخطط حاقد غادر ومأجور".