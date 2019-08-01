الأردن تُسلم مصر طائرات نقل عسكري روسية

وأضافت: "وهذا المثال على إعادة التصدير لا يدل على مرونة الجانب الروسي في معالجة مسائل تجهيز القوات المسلحة الوطنية للشركاء فحسب، بل ويدل أيضاً على أن طائرات النقل العسكري التابعة لأسرة (إيل) قد أثبتت جدارتها في العالم كطائرة موثوقة وسهلة الاستخدام".





هذا وكانت بعض وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، قد ذكرت في وقت سابق، أن الأردن، سلم مصر طائرتي نقل عسكريتين من طراز (إيل- 76 إم إف) تم شراؤهما من روسيا، حيث انضمت الطائرتان بالفعل إلى صلب القوات الجوية المصرية.

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة "روس أبورون إكسبورت": إن روسيا سمحت للأردن، بتسليم طائرتي نقل عسكري من طراز (إيل- 76 إم إف)، تم شراؤها من موسكو سابقاً إلى مصر.وجاء في بيان المكتب الصحفي للشركة، تؤكد الشركة، أنه وفقاً لقرار روسيا، فقد سُمح للأردن بنقل طائرتين من طراز (إيل- 76 إم إف) سُلمت له سابقاً إلى جمهورية مصر العربية"، وفق وكالة (سبوتنك).وفي سياق متصل، أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية، المتخصصة في الصناعات العسكرية، أنها ستعرض على عملائها المحتملين عدداً من تحديثات الطائرات من طراز (إيل- 76) و(إيل- 78)، خلال فعاليات معرض (ماكس- 2019).