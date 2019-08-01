الشرطة تُشدد من إجراءاتها الهادفة لرفع مستوى السلامة على الطرق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

في إطار سعيها الدائم لإيجاد بيئة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من

إصابات جسدية ومادية ووفيات، ستشرع الشرطة بتشديد إجراءاتها على من يقوم بإرتكاب مخالفات مرورية خطرة من شأنها أن تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أن الشرطة ستبدأ يوم الاثنين الموافق 5-8-2019 في كافة محافظات الوطن بإجراءات تعزيز سيادة القانون، حيث سيتم التركيز والتشديد على استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والتجاوز الخطر، والقيادة بطيش وإهمال، والسرعة الزائدة، واستخدام المركبات

غير القانونية، والمركبات التي تعمل على نقل ركاب مقابل أجر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وتهيب الشرطة بالإخوة المواطنين بضرورة الالتزام بقوانين المرور، بهدف الحفاظ أولاً وأخيراً على سلامة المواطن وأمانه، والحفاظ على مقدراته، ومحاربة هذه الظواهر التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام والقانون، وتشكل الخطر على حياة من يقود المركبات، ومستخدمي الطريق.



وتؤكد الشرطة، على أن تطبيق الخطة المرورية متواصل، للحد من حوادث الطرق والتخفيف من أزمات المرور على الطرق، وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق السائقين المخالفين بشكل متواصل، وحجز المركبات المخالفة إلى جانب العقوبات

الأخرى من حبس وغرامة.