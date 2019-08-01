نحو 16 ألف طالب يتقدمون اليوم للدورة الثانية من امتحان (الإنجاز)





رام الله - دنيا الوطنيتقدم، اليوم الخميس، حوالي 16 ألف طالب/ة في الضفة الغربية وقطاع غزة، للدورة الثانية "دورة آب" من امتحان الثانوية العامة (الإنجاز).وأفادت وزارة التربية الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الدورة تهدف إلى إتاحة المجال أمام الطلبة؛ لتحسين علاماتهم أو الاستكمال للمباحث التي لم ينجحوا فيها، وأيضاً لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الذين حالت ظروفهم دون التقدم للدورة الأولى من الامتحان "دورة حزيران".وأشارت الوزارة، إلى أن "دورة آب" تستمر حتى الرابع والعشرين من آب/ أغسطس الجاري.