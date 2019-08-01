الطواقم الطبية بمركز صحي بغزة تُعلّق العمل بعد الاعتداء على طبيب
رام الله - دنيا الوطن
علّقت الطواقم الطبية في مركز صحي (الدرج) بغزة اليوم، العمل احتجاجاً على الاعتداء، الذي تعرض له أحد الأطباء في المركز.
علّقت الطواقم الطبية في مركز صحي (الدرج) بغزة اليوم، العمل احتجاجاً على الاعتداء، الذي تعرض له أحد الأطباء في المركز.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، أن الطواقم الطبية، علقت العمل في مركز صحي (الدرج)، وستنظم مع المجتمع المحلي وقفة احتجاجية داخل المركز بغزة اليوم الساعة العاشرة صباحاً.
وأضافت: أن ذلك استنكار ورفض للاعتداء الآثم، الذي تعرّض له الطبيب د. محمد جابر، أثناء عمله في المركز أمس.
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