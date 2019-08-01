شؤون فلسطينية

اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم لبحث تنفيذ قرارات وقف الاتفاقيات مع إسرائيل

اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم لبحث تنفيذ قرارات وقف الاتفاقيات مع إسرائيل
القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تبحث اليوم الخميس، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع تشاوري تعقده برام الله،، تنفيذ القرار الذي اتخذته القيادة، بوقف العمل بكافة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، من خلال إجراءات ملموسة على الأرض.

وقال عضو اللجنة التنفيذية، بسام الصالحي: إن إطار عمل اللجنة التي تم التوقيع على تشكيلها يوم الثلاثاء الماضي، من قبل الرئيس محمود عباس، يتلخص بكيفية التعامل مع إنهاء الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، والآليات العملية لتطبيق هذا القرار، وتأثيره على الوضع الداخلي.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اتخذت قرارات بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وتم تشكيل لجنة برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات من أجل ذلك.

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