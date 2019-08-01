دولي

الكشف عن سبب اختفاء النحل من روسيا

الكشف عن سبب اختفاء النحل من روسيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عمدة موسكو السابق، يوري لوجكوف، الذي يعمل حالياً على تربية النحل، ويمتلك مزرعة ومناحل خاصة في ريف كالينينغراد الروسية، عن سبب اختفاء النحل في روسيا.

وقال لوجكوف: إن السبب يكمن في مبيدات الحشرات الكيميائية الضارة، التي ترش على حقول السلجم (الرابسيد) المتاخمة للمناحل، وفق (روسيا اليوم).

وكانت وزارة الزراعة الروسية، قد أفادت في 29 تموز/ يوليو، بموت 39.6 أسرة للنحل في 25 إقليماً روسياً، ما يشكل نسبة 1.3% من العدد الإجمال للنحل في البلاد.

وقال لوجكوف معلقاً على بيان نشرته وزارة الزراعة: إن المشكلة تفاقمت في العام الجاري؛ لتكتسب أبعاداً كارثية، تهدد الإنسان والبيئة.

وأشار إلى أن الحشرات لا تتحمل المواد الكيميائية، وهو ما يحدث في حال زراعة السلجم بالقرب من المناحل، حيث تتعرض تلك النباتات الزراعية لبراغيث السلجم التي تخفض من إنتاجية المحصول، لذا يستخدم المزارعون مبيدات الحشرات لمكافحة تلك البراغيث، والتي تقتل البراغيث والنحل على حد سواء.

ويضطر مربو النحل، من أجل الحيلولة دون تأثير تلك المبيدات على النحل، إلى نقل مناحلهم إلى مناطق، تبعد على الأقل مسافة خمسة كيلومترات عن حقول السلجم، لكن ذلك غير متاح لكل مربيي ومزارع النحل، لما يحتاجه تنفيذ ذلك من استثمارات إضافية، وغالبية مربيي النحل من المتقاعدين ومحدودي الدخل.

ودعا لوجكوف المزارعين إلى إعلام مربيي النحل بمواعيد رش مبيدات الحشرات فوق حقولهم، كما دعا الحكومة، ووزارة الزراعة بشكل خاص، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من استخدام مبيدات الحشرات الكيميائية الضارة.

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