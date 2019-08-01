دولي

شاهد: فلسطيني يقاطع كلمة ترامب.. ارجع إلى بيتك الفاسد

شاهد: فلسطيني يقاطع كلمة ترامب.. ارجع إلى بيتك الفاسد
رام الله - دنيا الوطن
قاطع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، الأمريكي من أصول فلسطينية، إبراهيم سميرة، كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ بمناسبة مرور 400 عام على تأسيس أول جمعية تشريعية في ولاية فيرجينيا.

وهتف سميرة، وهو ثاني مسلم ينتخب في تاريخ المجلس، قائلاً: "سيدي الرئيس لا تستطيع أن تُرجعنا، فيرجينيا هي بيتنا" ورفع ثلاث لافتات كتب عليها، "ارجع إلى بيتك الفاسد"، و"اطرد الكراهية"، و"اجمع شمل عائلتي"، وفق (روسيا اليوم).

وكتب سميرة لاحقاً على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، أن دافعه الأساسي للاعتراض كان هجوم ترامب على عضوات الكونغرس الأربع اللاتي دعاهن ترامب إلى العودة لبلدانهن، رغم أن ثلاثة منهن ولدن في الولايات المتحدة.

وتم ترحيل أسرة سميرة من الولايات المتحدة في العام 2002 إذ منع والده من العودة إلى البلاد، بعد أن قام بزيارة لأحد أقربائه المرضى في الأردن.

 

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