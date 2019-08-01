قوات الاحتلال تَشُن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال سبعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية من قبل قوات الجيش وجهاز (شاباك)".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استدعت مساء أمس الأربعاء، الطفلة ملاك شادي سدر (8 سنوات) من مدينة الخليل للتحقيق معها.