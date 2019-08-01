قرار أمريكي غير مسبوق ضد وزير الخارجية الإيراني.. وظريف يُعلّق

محمد جواد ظريف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، قراراً غير مسبوق، بحق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك عبر فرض عقوبات عليه.



وقالت الوزارة: إنه تم إدراج ظريف في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية"، وفق (روسيا اليوم).



وأوضحت الوزارة، أن العقوبات التي فرضتها المالية، تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لظريف في أراضي الولايات المتحدة، أو الموجودة تحت إدارة المواطنين الأمريكيين.



وأشارت الوزارة، إلى أن ظريف ساعد في نقل "الأجندة المتهورة" للمرشد الأعلى للثورة الإيراني، آية الله علي خامنئي، ويعتبر "متحدثاً أساسياً" للنظام الإيراني في العالم.



وبينت أن الولايات المتحدة لا تعتبر ظريف شخصية أساسية للاتصال بها في إطار مفاوضات محتملة حول اتفاق نووي جديد، مبينةً أنها تريد التفاوض مع أطراف تمثل أهم صانعي القرار في إيران، فيما لفتت إلى أن فرض العقوبات على ظريف، يأتي في إطار نفس الإجراء الذي استهدف خامنئي.



من ناحيته، علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر تغريدة على حسابه في (تويتر)، على فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه.



وأشار الوزير الإيراني، إلى أن الولايات المتحدة، بررت إجراءها ضده باعتباره "متحدثاً أساسياً" باسم طهران عبر العالم، متابعاً: "هل يا ترى الحقيقة موجعة إلى هذه الدرجة بالفعل؟ إن ذلك لا يؤثر إطلاقاً علي ولا على عائلتي، فلا ممتلكات أو مصالح لي خارج إيران".



وأضاف ظريف: "شكراً على اعتباركم إياي مثل هذا التهديد الكبير على أجندتكم".