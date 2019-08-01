ليبرمان: تآكل مستمر بالردع الإسرائيلي ونتنياهو سيُرسل 30 مليون دولار لحماس
رام الله - دنيا الوطن
علّق وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، على الاشتباك المسلح جنوب قطاع غزة فجر اليوم الخميس.
علّق وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، على الاشتباك المسلح جنوب قطاع غزة فجر اليوم الخميس.
وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن هناك تآكلاً مستمراً في الردع الإسرائيلي.
وتابع: "رئيس الوزراء نتنياهو يدير سياسة استسلام لـ (الإرهاب)، في الأسبوع المقبل ستقدم الحكومة الإسرائيلية 30 مليون دولار أخرى لحماس".
وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي: "لذا يتضح أن الفلسطينيين في غزة، وأيضاً الضفة، يعرفون أنه من المربح شن أعمال عنف ضد إسرائيل".
ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن فلسطينياً استشهد فجر اليوم، وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين في اشتباك مسلح جنوب قطاع غزة.
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