ليبرمان: تآكل مستمر بالردع الإسرائيلي ونتنياهو سيُرسل 30 مليون دولار لحماس





وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن هناك تآكلاً مستمراً في الردع الإسرائيلي.





وتابع: "رئيس الوزراء نتنياهو يدير سياسة استسلام لـ (الإرهاب)، في الأسبوع المقبل ستقدم الحكومة الإسرائيلية 30 مليون دولار أخرى لحماس".







ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن فلسطينياً استشهد فجر اليوم، وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين في اشتباك مسلح جنوب قطاع غزة. وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي: "لذا يتضح أن الفلسطينيين في غزة، وأيضاً الضفة، يعرفون أنه من المربح شن أعمال عنف ضد إسرائيل".

رام الله - دنيا الوطنعلّق وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، على الاشتباك المسلح جنوب قطاع غزة فجر اليوم الخميس.