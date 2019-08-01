"محمد" الاسم الأكثر شعبية في إسرائيل

صورة توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن الاسم الأكثر انتشاراً بين المواليد في إسرائيل لعام 2018 هو "محمد"، مشيراً إلى أنه أُطلق على 2664 من المواليد الجدد.



وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن اسم "ديفيد" كان الأكثر شعبية بين الأولاد اليهود، إذ سمي به 1447 طفلاً، يليه في العدد "أرييل" الذي وصل إلى 1323 اسماً.



وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المكتب المركزي للإحصاء، أن اسم "تمار" احتل المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي بين الفتيات الإسرائيليات، إذ أطلق على 1289 طفلة، وكانت مايا في المركز الثاني.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الأسماء التي تزداد شعبيتها بين الإناث هي: أيالا، وآبيجيل، وأربيل، وأوفير، وكارمل، وشاي-لي، وأبيب، وأومير، وجيفن، وليبي، وهليل، وهليلي، وأنيل، وأناهيل، وإيمانويل، وتوهار.



ولفتت الصحيفة إلى انتشار أسماء جديدة رغم غرابتها بعض الشيء، إذ أطلق على 67 فتاة اسم "آريا"، مشيرة إلى أنه مستوحى من المسلسل التليفزيوني "Game Of Thrones".