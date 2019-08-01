مدفعية وبحرية الاحتلال تُطلقان عدة قذائف جنوب قطاع غزة

صياد فلسطيني أمام بارجة إسرائيلية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، عدة قذائف صوب مخيم العودة والأراضي الزراعية شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.



جاء ذلك، تزامناً مع اشتباك مسلح جنوب القطاع، أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.



من جهة أخرى، أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه شواطئ رفح جنوب القطاع، وفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.