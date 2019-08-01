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قيادي في (حماس) يُعلّق على عقد اجتماع إماراتي إيراني في طهران

قيادي في (حماس) يُعلّق على عقد اجتماع إماراتي إيراني في طهران
اجتماع إيراني إماراتي في طهران
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على عقد اجتماع بين طاقمين لحرس الحدود لكل من إيران والإمارات في العاصمة طهران.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "انعطافة إماراتية نحو علاقاتها مع إيران، حيث اللقاءات السرية الأمنية المتعددة، والانسحاب من الصراع في اليمن، تُتّوّج اليوم بالاجتماع الأمني في طهران، حفاظاً على أمن الخليج والمضيق".

وأضاف أبو مرزوق: "هذه خطوة تعتبر انقلاباً على سياسة التجييش والعداء لإيران، ويبقي العزوف عن صداقة (إسرائيل) كأحد أهداف أمريكا".

وكشف مصدر في الخارجية الإماراتية أمس، عن الاجتماع الدولي المشترك السادس، الذي عقد بين فريقي حرس الحدود والسواحل التابعين لكل من الإمارات وإيران في طهران أمس، يأتي استكمالاً للقاءات الدورية السابقة.

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