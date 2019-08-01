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أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً إلى شديدة الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الحادية عشرة والرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-21 30-20 31-21 بيت لحم 32-21 30-20 31-21
رام الله والبيرة 31-20 29-19 30-20 طولكرم 32-24 31-23 32-24
نابلس 33-22 31-21 32-22 قلقيلية 32-24 31-23 32-24
جنين 35-24 33-23 34-24 سلفيت 32-21 30-20 31-21
طوباس 35-24 33-23 34-24 روابي 32-22 30-21 30-21
الخليل 31-20 29-19 30-20 غزه 31-25 30-24 31-25
أريحا 42-27 40-26 41-27 خانيونس 31-25 30-24 31-25
الأغوار الشمالية 40-25 38-24 39-25 رفح 32-24 31-23 32-24

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