بالفيديو: شهيد وإصابة ثلاثة جنود..الكشف عن تفاصيل الاشتباك المسلح جنوب القطاع





وأضاف: "أطلق الفلسطيني النار على الجنود، ثم فتحوا النار عليه وقُتل على يد قوات الجيش، كما تعرض موقع لحركة حماس لهجوم من دبابة أثناء الحادث".



وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال الحدث أصيب ضابط من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة، من جراء إطلاق النار عليهما من قبل الفلسطيني، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".





وأضاف: "الفلسطيني الذي تسلل الليلة من غزة، كان مسلحاً بـ "كلاشينكوف" وقنابل يدوية، ويرتدي ملابس عسكرية، وألقى قنبلة واحدة على الأقل على قوة جولاني، الشاب يتبع لحماس والاعتقاد الأولي أنه تصرف بمفرده".





























رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تفاصيل الاشتباك المسلح الذي حدث فجر اليوم الخميس جنوب قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.وقال المتحدث: "خلال الليل رصد جنود الجيش الإسرائيلي، مشتبهاً به يقترب من السياج المحيط في جنوب قطاع غزة، بعد عبور السياج الحدودي إلى الداخل".