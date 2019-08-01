شاهد.. وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 جنود برصاص قناص فلسطيني على حدود غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، إن ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا برصاص قناص فلسطيني، على حدود غزة.





وذكر موقع حدشوت 24، أن الجنود جرى إخلاءهم على متن مروحية إلى مستشفى سوروكا.





وأفاد مراسل يديعوت أحرنوت، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر تفاصيل الحادث.







وفي سياق متصل، نقل نشطاء وشهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوب القطاع.





وقال مراسل قناة الجزيرة في غزة، إن قوات الاحتلال قصفت مرصدا للمقاومة شرق مدينة خانيونس.







يتبع ،،











فيديو نشره نشطاء يوضح أصوات الإشتباكات على الحدود





رام الله - دنيا الوطن