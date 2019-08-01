وفاة مواطن ونجله وإصابة طفل آخر في حادث سير مروع بغزة

توفي المواطن كرم أبو غبن (32 عام)، ونجله أمير أبو غبن (10 أعوام)، اليوم الخميس، في حادث مروري مروع، غرب مدينة غزة.





وأفاد المقدم فهد حرب، مفتش تحقيقات الحوادث في شرطة المرور بغزة، في بيان صحفي، أن سائق مركبة من نوع BMW فقد السيطرة عليها نتيجة السرعة الزائدة.





وأضاف حرب، أن المركبة صدمت ثلاثة مواطنين على الجزيرة الفاصلة أثناء إنقلابها، مما أدى إلى وفاة المواطن غبن ونجله وإصابة الطفل أنس أبو عاصي (13 عام) وما زال يرقد في العناية المركزة.





وأكد حرب، أن طواقم التحقيقات باشرت التحقيق في الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.







ودعى حرب، وسائل الإعلام إلى الإلتزام بما يصدر عن شرطة المرور فيما يخص حوادث المرور.











تصوير: حمزة الدحدوح





رام الله - دنيا الوطن