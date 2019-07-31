ملك البحرين يرفض طلباً من نتنياهو للقائه ويوضح السبب
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رفض طلباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاء معه.
قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رفض طلباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاء معه.
وأوضحت القناة، أن ملك البحرين، رفض طلباً تقدم به نتنياهو لمقابلته الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن الرفض سببه أنه "لم يحن الوقت لذلك".
يشار إلى أن البحرين، ترغب في التقدم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق القناة 13 الإسرائيلية، حيث نوهت القناة سابقاً، إلى أن العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستمرة منذ أكثر من 25 عاماً، وهذه العلاقات سرية.
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