ملك البحرين يرفض طلباً من نتنياهو للقائه ويوضح السبب

وأوضحت القناة، أن ملك البحرين، رفض طلباً تقدم به نتنياهو لمقابلته الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن الرفض سببه أنه "لم يحن الوقت لذلك".





رام الله - دنيا الوطنقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رفض طلباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاء معه.يشار إلى أن البحرين، ترغب في التقدم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق القناة 13 الإسرائيلية، حيث نوهت القناة سابقاً، إلى أن العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستمرة منذ أكثر من 25 عاماً، وهذه العلاقات سرية.