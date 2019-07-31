عربي

السيسي يكشف عن مخزن بيانات مصري عملاق تحت الأرض

السيسي يكشف عن مخزن بيانات مصري عملاق تحت الأرض
عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء "عقل جامع لبيانات الدولة" يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم "في مكان ما تحت سطح الأرض".

وقال السيسي، خلال كلمة له أمام جلسة التحول الرقمي في مؤتمر الشباب في اليوم الثاني له بالعاصمة الإدارية الجديدة: إن الدولة أنشأت ما وصفه بالعقل الجامع لكل الدولة المصرية، على عمق 14 مترًا في منطقة ما، وفق (سكاي نيوز) عربية.

وأوضح السيسي، أن المجمع المعلوماتي، يتمتع بأعلى درجات التأمين، مشيراً إلى وجود مكان آخر يقوم بدور عقل بديل في حال حدوث أي طارئ.

وأوضح أنه في السابق كان لكل وزارة منظومتها التخزينية للبيانات على خوادم منفصلة، لكن المنظومة الجديدة، ستجمع كل بيانات الدولة في مكان واحد.

وأكد الرئيس، أن الدولة بدأت عملية التحول الرقمي في أداء الحكومة منذ عامين، متوقعاً أن يختلف الأداء الحكومي كثيراً خلال العام المقبل، مشيراً لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في هذه الفترة.

وذكر أنه جرى اختيار 50 ألف موظف من أجل التعامل مع البنية التكنولوجية الجديدة.

أخبار ذات صلة

هل قتلت الاستخبارات الأمريكية نجل أسامة بن لادن؟

هل قتلت الاستخبارات الأمريكية نجل أسامة بن لادن؟

ملك البحرين يرفض طلباً من نتنياهو للقائه ويوضح السبب

ملك البحرين يرفض طلباً من نتنياهو للقائه ويوضح السبب

خلال لقائه كوشنر..العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم

خلال لقائه كوشنر..العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم

تَجمع سوداني يدعو لمليونية &#34;القصاص العادل&#34; غداً

تَجمع سوداني يدعو لمليونية "القصاص العادل" غداً

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف

الجيش المصري يحول كلاشينكوف الروسي لسلاح قاذف

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: تعليق سويسرا وهولندا تمويل &#34;أونروا&#34; قرار طائش

الأورومتوسطي: تعليق سويسرا وهولندا تمويل "أونروا" قرار طائش

أبو سيف: يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين المواطن ومؤسسات الدولة

أبو سيف: يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين المواطن ومؤسسات الدولة

اشتية يؤكد على أهمية تنمية قيم التعاون والعمل التطوعي للأطفال

اشتية يؤكد على أهمية تنمية قيم التعاون والعمل التطوعي للأطفال

اشتية: نعيش مرحلة خطرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة وحل الدولتين

اشتية: نعيش مرحلة خطرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة وحل الدولتين

عريقات يلتقى وفداً برلمانياَ بريطانياَ

عريقات يلتقى وفداً برلمانياَ بريطانياَ

تصريح من وزارة الصحة بغزة حول الاعتداء على أحد الأطباء

تصريح من وزارة الصحة بغزة حول الاعتداء على أحد الأطباء

حماس تستنكر مضمون مقدمة نشرة أخبار قناة (LBCI) اللبنانية

حماس تستنكر مضمون مقدمة نشرة أخبار قناة (LBCI) اللبنانية

أبو جيش: نحن ملتزمون بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني

أبو جيش: نحن ملتزمون بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني

منوعات

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

عربي

خلال لقائه كوشنر..العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم

خلال لقائه كوشنر..العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم

تَجمع سوداني يدعو لمليونية &#34;القصاص العادل&#34; غداً

تَجمع سوداني يدعو لمليونية "القصاص العادل" غداً

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن