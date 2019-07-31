السيسي يكشف عن مخزن بيانات مصري عملاق تحت الأرض

وأوضح السيسي، أن المجمع المعلوماتي، يتمتع بأعلى درجات التأمين، مشيراً إلى وجود مكان آخر يقوم بدور عقل بديل في حال حدوث أي طارئ.





رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء "عقل جامع لبيانات الدولة" يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم "في مكان ما تحت سطح الأرض".وقال السيسي، خلال كلمة له أمام جلسة التحول الرقمي في مؤتمر الشباب في اليوم الثاني له بالعاصمة الإدارية الجديدة: إن الدولة أنشأت ما وصفه بالعقل الجامع لكل الدولة المصرية، على عمق 14 مترًا في منطقة ما، وفق (سكاي نيوز) عربية.وأوضح أنه في السابق كان لكل وزارة منظومتها التخزينية للبيانات على خوادم منفصلة، لكن المنظومة الجديدة، ستجمع كل بيانات الدولة في مكان واحد.وأكد الرئيس، أن الدولة بدأت عملية التحول الرقمي في أداء الحكومة منذ عامين، متوقعاً أن يختلف الأداء الحكومي كثيراً خلال العام المقبل، مشيراً لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في هذه الفترة.وذكر أنه جرى اختيار 50 ألف موظف من أجل التعامل مع البنية التكنولوجية الجديدة.