شؤون فلسطينية

تنفيذية المنظمة تبحث آليات تنفيذ قرار الرئيس عباس بشأن إسرائيل غداً

تنفيذية المنظمة تبحث آليات تنفيذ قرار الرئيس عباس بشأن إسرائيل غداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً تشاورياً غداً الخميس، لمتابعة تنفيذ القرار الذي اتخذته القيادة، بوقف العمل بكافة الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، من خلال إجراءات ملموسة على الأرض وتوسيع الحراك الشعبي.

وأوضح الصالحي، لإذاعة (صوت فلسطين)، أن إطار عمل اللجنة التي تم التوقيع على تشكيلها بالأمس من قبل الرئيس محمود عباس، يتلخص بكيفية التعامل مع إنهاء الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، والآليات العملية لتطبيق هذا القرار، وتأثيره على الوضع الداخلي.

وطالب بضرورة تصعيد النضال الشعبي ضد الاحتلال، واتخاذ خطوات سياسية وقانونية؛ للتخلص من الاتفاقيات الموقعة، وأن تمارس المحاكم الفلسطينية اختصاصاتها بكل انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

ولفت الصالحي، إلى أن اجتماعاً موسعاً سيعقد غداً لكل القوى واللجان الفاعلة في إطار مقاطعة منتجات الاحتلال، لخلق توجه ملموس على الأرض.

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