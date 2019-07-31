رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نسمح للتهدئة الحالية بخداعنا وسنواصل الاستعداد للحرب

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن جهود جيش الاحتلال تتواصل لإكمال العائق تحت الأرضي للتصدي للأنفاق من قطاع غزة.





وأوضحت القناة، أنه حتى الآن تم الانتهاء من بناء 32 كيلومتراً من العائق خاصة في المناطق المعرضة للتهديد.





ونقلت القناة، عن رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، قوله: "لن نسمح للتهدئة الحالية أن تخدعنا وسنواصل الاستعدادات من منطلق احتمال نشوب المواجهة في أي لحظة".







من ناحيتها، نقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن مسؤول كبير في الجيش: "هناك تهديد حقيقي من صواريخ مضادة على سديروت لذلك نستعد لإخلاء المباني العالية في سديروت خلال أي تصعيد قادم ​​بسبب القلق من أن الطوابق العليا من هذه المباني معرضة لخطر نيران مباشرة من غزة".

