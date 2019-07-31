أبو سيف: يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين المواطن ومؤسسات الدولة

وزير الثقافة عاطف أبو سيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شدد وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف على ضرورة تعزيز العلاقة التكاملية بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكداً على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال التعسفية.



جاء ذلك خلال مشاركته، في ندوة نظمتها وزارة الثقافة بعنوان: "تعزيز العلاقة بين المواطن والحكومة " (آمال وتطلعات)، بالتعاون مع محافظة قلقيلية، بحضور محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة، وعدد من المؤسسات الرسمية.



وأشاد وزير الثقافة بصمود أهالي محافظة قلقيلية وتحديهم لإجراءات الاحتلال وعربدة المستوطنين، مستعرضاً تاريخ الحركة الوطنية التي ساهمت في تعزيز الوجود الفلسطيني، ومواجهة سياسة الاحتلال، والتي تمارسها في كافة الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس العاصمة الأبدية والتاريخية والروحية للشعب الفلسطيني.



وأوضح أبو سيف أن الحكومة وضعت نصب أعينها النهوض بواقع هذه المحافظة، لذلك تم اعتمادها عنقوداً زراعياً لما حباها الله من موارد طبيعية، وهذا العنقود يسير على مستويين أفقي من خلال تقديم الخدمات الضرورية ومن ضمنها المرافق الثقافية والقصر الثقافي الذي تم اعتماده مؤخراً، وعمودي يتمثل في توفير الامكانيات والموارد لانجاح هذا العنقود.



كما أكد أبو سيف أن الديمقراطية هي أساس الدولة، لذلك ومنذ نشأة السلطة الوطنية وفرنا مناخاً ديمقراطياً شارك بها المواطن وأجرينا الانتخابات تشريعية ورئاسية وهيئات محلية، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاعات المختلفه في تطوير السياسات الحكومية.



بدوره ثمن المحافظ الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الثقافة، وأشاد بنضالات الدكتور أبو سيف وتجربته الأدبية والثقافية، مستعرضاً التحديات التي يواجهها شعبنا في ظل المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما استعرض واقع المدينة المقدسة، وتطرق إلى واقع محافظة قلقيلية

ومعاناتها في ظل سياسة الاحتلال الهادفة إلى سرقة الأرض ونهبها لصالح المشروع الاستيطاني.



وقدم المحافظ شكره للرئيس محمود عباس الذي يوعز للحكومة إيلاء محافظة قلقيلية أهمية خاصة، كما قدم شكره للحكومة الفلسطينية على الجهود التي تقوم بها لاسناد المحافظة، مؤكدا على خصوصية المحافظ والتحديات التي تواجهها.



وكان وزير الثقافة قد بحث مع المحافظ وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية جملة من الاقتراحات المتعلقة بتطوير الواقع الثقافي في محافظة قلقيلية، بما في ذلك تسريع إنشاء قصر الثقافة الذي توليه الوزارة والحكومة أهمية خاصة لضمان تنفيذ هذا المشروع.



كما قام الوزير أبو سيف بمعاينة قطعة الأرض التي خصصتها البلدية لصالح إنشاء قصر الثقافة في المحافظة.