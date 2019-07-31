شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُقلد الفنانة نانسي حوا "ميدالية الإنجاز"

الرئيس عباس يُقلد الفنانة نانسي حوا "ميدالية الإنجاز"
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الرئيس محمود عباس، قلد الفنانة نانسي وليم حوا، "ميدالية الإنجاز" من وسام الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الفنانة حوا، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وزوج الفنانة.

ومنح الرئيس عباس، الفنانة حوا ميدالية الإنجاز، تقديراً لمساهمتها في نشر الأغنية الفلسطينية كجزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، ونيلها الجائزة الأولى في المسابقة العربية للموسيقى والغناء، التي أقامها اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس خلال العام 2019.

وأشادت الفنانة حوا بتكريمها من قبل الرئيس عباس، وأكدت عقب التكريم، أن هذا الاهتمام بالفن والفنانين دليل على الرقي والحضارة التي تتمتع بها فلسطين على الدوام.

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