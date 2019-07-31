اشتية يؤكد على أهمية تنمية قيم التعاون والعمل التطوعي للأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفداً من الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية موسى أبو زيد، والشركاء من المؤسسات الحكومة والمجتمع المدني، لا سيما الشرطة والدفاع المدني.



وقال رئيس الوزراء: "التعليم لا يكفي فقط لابناءنا، والتربية لها بعد تعبوي، فالمخيمات الصيفية لها بعد تعبوي من الدرجة الأولى، ومهمة في تنمية قيم التعاون والتشارك والعمل التطوعي للأطفال من الصغر، وتوجيه العمل التطوعي لمساعدة الآخرين وتقديم الخير".



وأضاف اشتية: "نحن شعب نرسل رسالة للعالم اننا شعب يستحق الحياة ونريد الحرية، فالارادة تصنع كل شيء، ونأمل العام القادم ان تنجز وحدتنا الوطنية، وأن تقام مخيمات صيفية مشتركة بين أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتنا القدس".



وأشار رئيس الوزراء الى ضرورة ان تقام مخيمات صيفية اختصاصية في مجالات العلوم والإبداع لتكون مكملة للعملية التعليمية لدى الطلاب.



يذكر أن اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية أقامت 250 مخيم، منها 20 مخيم في قطاع غزة، تضم 30 ألف طفل وطفلة، ومنها 30 مخيم تخصصي كالشرطي الصغير والدفاع المدني والاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان.