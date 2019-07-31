شؤون فلسطينية

اشتية: نعيش مرحلة خطرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة وحل الدولتين

اشتية: نعيش مرحلة خطرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة وحل الدولتين
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إننا نعيش مرحلة خطرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة الوطنية وحل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقيات الموقعة، وذلك بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية التي تصدر منها تصريحات متطرفة ومجحفة بالحقوق الفلسطينية الثابتة".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وأشار اشتية إلى أن هدم الاحتلال للبيوت في حي وادي الحمص بالقدس في منطقة مصنفة (أ)، وإعلان المصادقة على اعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق مصنفة (ج) يمثل سابقتان خطيرتان، وإهانة للاتفاقيات الموقعة.

وقال رئيس الوزراء: إن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي قاتل وغير مبرر، مشيرا إلى أن قرارا القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة الأمر هو محاولة لكسر الأمر الواقع.

وأثنى اشتية على جهود برادفوت خلال فترة عمله كدبلوماسي ساعي للسلام والعدالة وصديق للشعب الفلسطيني، مشيدا بالموقف الكندي الداعم لحل الدولتين، وبناء المؤسسات وتنفيذ المشاريع التنموية في فلسطين.


أخبار ذات صلة

تنفيذية المنظمة تبحث آليات تنفيذ قرار الرئيس عباس بشأن إسرائيل غداً

تنفيذية المنظمة تبحث آليات تنفيذ قرار الرئيس عباس بشأن إسرائيل غداً

رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نسمح للتهدئة الحالية بخداعنا وسنواصل الاستعداد للحرب

رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نسمح للتهدئة الحالية بخداعنا وسنواصل الاستعداد للحرب

الأورومتوسطي: تعليق سويسرا وهولندا تمويل &#34;أونروا&#34; قرار طائش

الأورومتوسطي: تعليق سويسرا وهولندا تمويل "أونروا" قرار طائش

أبو سيف: يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين المواطن ومؤسسات الدولة

أبو سيف: يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين المواطن ومؤسسات الدولة

الرئيس عباس يُقلد الفنانة نانسي حوا &#34;ميدالية الإنجاز&#34;

الرئيس عباس يُقلد الفنانة نانسي حوا "ميدالية الإنجاز"

اشتية يؤكد على أهمية تنمية قيم التعاون والعمل التطوعي للأطفال

اشتية يؤكد على أهمية تنمية قيم التعاون والعمل التطوعي للأطفال

عريقات يلتقى وفداً برلمانياَ بريطانياَ

عريقات يلتقى وفداً برلمانياَ بريطانياَ

&#34;الفصول الأربعة&#34;..الجيش الإسرائيلي ينهي تمريناً &#34;كبيراً&#34; استعداداً لحرب محتملة على قطاع غزة

"الفصول الأربعة"..الجيش الإسرائيلي ينهي تمريناً "كبيراً" استعداداً لحرب محتملة على قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلاح الروسي يغزو العالم

السلاح الروسي يغزو العالم

شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: تعليق سويسرا وهولندا تمويل &#34;أونروا&#34; قرار طائش

الأورومتوسطي: تعليق سويسرا وهولندا تمويل "أونروا" قرار طائش

أبو سيف: يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين المواطن ومؤسسات الدولة

أبو سيف: يجب تعزيز العلاقة التكاملية بين المواطن ومؤسسات الدولة

اشتية يؤكد على أهمية تنمية قيم التعاون والعمل التطوعي للأطفال

اشتية يؤكد على أهمية تنمية قيم التعاون والعمل التطوعي للأطفال

عريقات يلتقى وفداً برلمانياَ بريطانياَ

عريقات يلتقى وفداً برلمانياَ بريطانياَ

حماس تستنكر مضمون مقدمة نشرة أخبار قناة (LBCI) اللبنانية

حماس تستنكر مضمون مقدمة نشرة أخبار قناة (LBCI) اللبنانية

أبو جيش: نحن ملتزمون بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني

أبو جيش: نحن ملتزمون بكافة المعايير الدولية في تعديل قانون العمل الفلسطيني

شاهد: مواطنون يُعلقون على تصريحات اشتية حول رفع سن الزواج

شاهد: مواطنون يُعلقون على تصريحات اشتية حول رفع سن الزواج

أبو هولي يدعو هولندا وسويسرا لإعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما المقدمة لـ(أونروا)

أبو هولي يدعو هولندا وسويسرا لإعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما المقدمة لـ(أونروا)

منوعات

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

شاهد: شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

المفاجآت تتوالى في قضية سرقة مجوهرات شيرين سيف النصر

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

عمرو دياب يطلق الأغنية الرئيسية من ألبومه أنا غير

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

شاهد: ردة فعل نانسي عجرم بعدما طلب معجب تقبيلها

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

باب الحارة يفقد أحد نجومه بحادث أليم

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

رسالة جديدة إلى أنغام من ولدها .. وماذا قال لزوجها؟

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

احتفالات عارمة بعد فوز هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

ما حقيقة هذه الصورة المتداولة لفجر السعيد على فراش المرض

عربي

خلال لقائه كوشنر..العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم

خلال لقائه كوشنر..العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم

تَجمع سوداني يدعو لمليونية &#34;القصاص العادل&#34; غداً

تَجمع سوداني يدعو لمليونية "القصاص العادل" غداً

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

الشيوخ الأمريكي يَعتزم استهداف البرنامج النووي السعودي

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن

البرهان: القوات السودانية باقية في اليمن