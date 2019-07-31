عريقات يلتقى وفداً برلمانياَ بريطانياَ





وأكد على أن هذه الممارسات تؤدي إلى تأجيج دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء، وأنها تدمر أسساً وركائز عملية السلام.





وشدد عريقات على استحالة استمرار الأوضاع القائمة، وإن سلطة الاحتلال (إسرائيل) والإدارة الأمريكية تتحملان المسؤولية الكاملة عن تدمير فرص السلام الحقيقية، وأن الطريق الوحيد للسلام يعنى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.



وقدّم عريقات لهم شرحاً مفصلاً وشاملاً عما آلت إليه الأوضاع نتيجة لتنكر سلطة الاحتلال (إسرائيل) لكل ما ترتب عليها من التزامات من الاتفاقات الموقعة، واستمرارها وبدعم من الإدارة الأمريكية فى سياساتها المخالفةُ للقانون الدولي والشرعية الدولية، وخاصة توسيع النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وهدم البيوت والتطهير العرقي والإعدامات الميدانية والحصار والإغلاق ومصادرة الأراضي، والاعتقالات وبما يشمل الأطفال.