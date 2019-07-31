شؤون فلسطينية

"الفصول الأربعة"..الجيش الإسرائيلي ينهي تمريناً "كبيراً" استعداداً لحرب محتملة على قطاع غزة

"الفصول الأربعة"..الجيش الإسرائيلي ينهي تمريناً "كبيراً" استعداداً لحرب محتملة على قطاع غزة
حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال انتهاء تمرين وصفه بأنه الأكبر منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014.

وقال: "انتهى اليوم تمرين كبير هو الأكبر منذ حرب الجرف الصامد باسم (الفصول الأربعة)، يأتي ضمن عملية واسعة لرفع جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي لمعركة واسعة محتملة في قطاع غزة بتوجيهات رئيس الأركان أفيف كوخافي".

وأضاف: جميع الهيئات العسكرية خاصة القيادة الجنوبية تقوم بخطوات لرفع الجاهزية في عدة مجالات مثل استيعاب وشراء المعدات القتالية، ووضع الخطط العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية وتعزيز بنك الأهداف.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف لتحقيق إنجازات ميدانية في مدة زمنية قصيرة حال نشوب معركة في قطاع غزة مع تعزيز حماية الجبهة الداخلية.

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