بعد بناء آلاف الوحدات الاستيطانية..إسرائيل تمهد لإنجاح قمة كامب ديفيد لتمرير (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

قال نهاد أبو غوش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني: إن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تأتي ضمن خطة إنجاح قمة كامب ديفيد التي يعد بها الرئيس الأمريكي ترامب لإقناع بعض الدول العربية بدعم صفقة القرن، لافتًا إلى أن ترامب أشار إلى أنه لديه ما يقدمه للفلسطينيين ضمن هذه الصفقة.



وأضاف أبو غوش، خلال مداخله هاتفيه له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة (الغد) الإخبارية، أن إسرائيل تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع مع فلسطين حول الأراضي المتنازع عليها بحسب اتفاقية كامب ديفيد، موضحًا أن المنطقة "ج" هي التي تضم حوالي 60 % من المساحة الإجمالية من الضفة الغربية بما يشمل مدينة القدس ومحيطها ومنطقة ساحل البحر الميت.



وأشار المحلل السياسي، إلى أن ليس للسلطة الفلسطينية ولاية على المنطقة "ج"، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى لحسم هذه القضايا الخلافية على الأرض قبل الجلوس على مائدة التفاوض مع الفلسطينيين.



يذكر أن الحكومة الأمنية الاسرائيلية المصغرة وافقت على بناء ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر إسرائيلية أن الخطة تقضي ببناء 6 آلاف وحدة في مستوطنات الضفة الغربية إضافة إلى 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في ما يسمى بـ " المنطقة ج ".