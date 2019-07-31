متحدث أمريكي: لا نية لدينا لعقد قمة حول السلام في الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي ومستشاره كوشنير

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (الجزيرة) عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: إنه لا نية لدى الإدارة الأمريكية، لعقد قمة حول السلام في الشرق الأوسط بكامب ديفيد في أيلول/سبتمبر.



وكانت صحيفة إسرائيلية، قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لعقد مؤتمر للسلام بالشرق الأوسط، يحضره قادة عرب، قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمعة في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن جاريد كوشنر، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، سيوجه دعوة إلى القادة العرب (لم تسمهم) لحضور المؤتمر خلال جولته في المنطقة التي تبدأ اليوم.