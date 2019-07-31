متحدث أمريكي: لا نية لدينا لعقد قمة حول السلام في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الجزيرة) عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: إنه لا نية لدى الإدارة الأمريكية، لعقد قمة حول السلام في الشرق الأوسط بكامب ديفيد في أيلول/سبتمبر.
وكانت صحيفة إسرائيلية، قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لعقد مؤتمر للسلام بالشرق الأوسط، يحضره قادة عرب، قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمعة في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن جاريد كوشنر، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، سيوجه دعوة إلى القادة العرب (لم تسمهم) لحضور المؤتمر خلال جولته في المنطقة التي تبدأ اليوم.
نقلت قناة (الجزيرة) عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: إنه لا نية لدى الإدارة الأمريكية، لعقد قمة حول السلام في الشرق الأوسط بكامب ديفيد في أيلول/سبتمبر.
وكانت صحيفة إسرائيلية، قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لعقد مؤتمر للسلام بالشرق الأوسط، يحضره قادة عرب، قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمعة في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن جاريد كوشنر، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، سيوجه دعوة إلى القادة العرب (لم تسمهم) لحضور المؤتمر خلال جولته في المنطقة التي تبدأ اليوم.
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