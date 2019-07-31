حماس تستنكر مضمون مقدمة نشرة أخبار قناة (LBCI) اللبنانية





وفيما يلي نص البيان:



شاهدنا أمس بكل أسف مقدمة نشرة أخبار قناة LBCI وهي مقدمة لا تصلح كمقدمة لنشرة إخبارية لأنها ابتعدت بالكامل عن المعايير الموضوعية والمهنية وذهبت باتجاهات خاطئة، أرفقت باستحضار مرحلة سوداء وابتعدت عن حقيقة القضية.



والحقيقة أن قضية التحركات الشعبية الفلسطينية في لبنان التي أطلقت المسيرة اللبنانية الفلسطينية الحاشدة أمس في مدينة صيدا هي قضية إنسانية قانونية تهدف إلى منع اللاجئين الفلسطينيين من العمل.



وهذا القرار لو طبق سيؤدي إلى تشريد آلاف العائلات ومنعهم من الحصول على قوت يومهم، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفات اجتماعية خطرة وتهديد لحياة الآلاف.



إننا وإذ نستنكر هذا السلوك الإعلامي الخطر واللامسؤول وندين حالة التعبئة هذه من أي جهة أتت.



وندعو قناة LBCI وكل وسائل الإعلام إلى الحرص على الموضوعية والابتعاد عن التحريض والاستماع إلى مختلف الآراء والحذر من سياسة التحريض والشحن.



رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان بياناً، استنكر من خلاله مضمون مقدمة نشرة أخبار قناة (LBCI) اللبنانية، مؤكداً أن "قضيتنا إنسانية".