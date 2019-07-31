الكشف عن تفاصيل اجتماع إماراتي إيراني في طهران

اجتماع إيراني إماراتي في طهران

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن شق الصف السعودي - الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما، مستحيل.



من جهة أخرى، كشف مصدر في الخارجية الإماراتية، عن الاجتماع الدولي المشترك السادس الذي عقد بين فرق حرس الحدود والسواحل التابع لكل من الإمارات وإيران في طهران أمس، يأتي استكمالا للقاءات الدورية السابقة.



وأشاد المصدر بنتائج اجتماع فرق حرس الحدود والسواحل بين الإمارات وإيران أمس، مشيراً إلى أنه اقتصر على مناقشة شؤون الصيد، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وقال المصدر: إن الاجتماع بحث مسائل تجاوز الصيادين للحدود البحرية بين البلدين والإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب.