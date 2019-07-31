غريبنلات: إبرام اتفاق سلام ناجح سيكون "أسوأ كابوس للنظام الإيراني"
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غريبنلات: إن إبرام اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي ناجح، سيكون "أسوأ كابوس للنظام الإيراني".
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد استغل النظام الإيراني النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لعقود من الزمن - مستفيدًا من الفوضى والعنف لتعزيز أنشطته الخبيثة ونفوذه في المنطقة".
قال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غريبنلات: إن إبرام اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي ناجح، سيكون "أسوأ كابوس للنظام الإيراني".
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد استغل النظام الإيراني النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لعقود من الزمن - مستفيدًا من الفوضى والعنف لتعزيز أنشطته الخبيثة ونفوذه في المنطقة".
وأضاف غرينبلات: أن "إبرام اتفاق سلام ناجح سيكون أسوأ كابوس للنظام الإيراني"، وفق تعبيره.
ويزور المبعوث الأمريكي حالياً الشرق الأوسط، ضمن وفد يرأسه كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر.
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