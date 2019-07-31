شؤون فلسطينية

خلال لقائه كوشنر..العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم

خلال لقائه كوشنر..العاهل الأردني يؤكد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم
لملك الأردني وجاريد كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعاد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويزور كوشنر الأردن ضمن جولة له تشمل عدداً من الدول في المنطقة، وعلى رأس وفد أمريكي، يتواجد به المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأميركي غرينبلات.

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