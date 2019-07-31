اشتية: نريد نشر رسالة في العالم أن المسيح ولد في بيت لحم







رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، على أهمية زيارة فلسطين أبنائها المغتربين لها، ومشاهدة معيقات الاحتلال على أرض الواقع، ونقل معاناة الفلسطينيين وصورة نضالهم ضد الاحتلال وصمودهم على أرضهم لكل العالم.وقال رئيس الوزراء خلال استقباله وفداً من أبناء مغتربي رام الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله: "صراعنا ليس دينيا مع اليهود، وإنما صراع سياسي مع دولة اسرائيل التي ترفض الاعتراف بنا كدولة، وتحارب روايتنا وتصادر أراضينا وتحاصرنا ماليا وعسكريا".وأضاف اشتية: "هناك تآخي إسلامي مسيحي في فلسطين على مر التاريخ، وهناك محاولات لتفريغ فلسطين من أبنائها المسيحيين، ونريد نشر رسالة في العالم عبركم وعبر كافة أبناء فلسطين المغتربين ان السيد المسيح ولد في بيت لحم وبيت لحم في فلسطين".ووجه رئيس الوزراء رسالة الى أبناء فلسطين المغتربين قائلا: "هذه ارضكم وارض ابائكم واجدادكم وارثكم وتاريخكم، عودوا لها وادعموا صمود اخوانكم واهلكم فيها".