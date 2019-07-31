دولي

عباس موسوي: الآن هي المهلة الأخيرة لأطراف الاتفاق النووي

عباس موسوي: الآن هي المهلة الأخيرة لأطراف الاتفاق النووي
عباس موسوي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: إن "الآن هي المهلة الأخيرة لأطراف الاتفاق النووي".

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن موسوي قوله: "ما لم تؤمّن مصالح إيران فسنتخذ الخطوة الثالثة بشكل عملي".

وقال: "إذا أراد الأميركيون فعلا التعامل مع إيران فبإمكان الاتفاق النووي أن يفتح باب التعامل الذي يزعمونه"، كما نقلت قناة (الميادين).

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