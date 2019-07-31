عباس موسوي: الآن هي المهلة الأخيرة لأطراف الاتفاق النووي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: إن "الآن هي المهلة الأخيرة لأطراف الاتفاق النووي".
ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن موسوي قوله: "ما لم تؤمّن مصالح إيران فسنتخذ الخطوة الثالثة بشكل عملي".
وقال: "إذا أراد الأميركيون فعلا التعامل مع إيران فبإمكان الاتفاق النووي أن يفتح باب التعامل الذي يزعمونه"، كما نقلت قناة (الميادين).
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: إن "الآن هي المهلة الأخيرة لأطراف الاتفاق النووي".
ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن موسوي قوله: "ما لم تؤمّن مصالح إيران فسنتخذ الخطوة الثالثة بشكل عملي".
وقال: "إذا أراد الأميركيون فعلا التعامل مع إيران فبإمكان الاتفاق النووي أن يفتح باب التعامل الذي يزعمونه"، كما نقلت قناة (الميادين).
التعليقات