عباس موسوي: الآن هي المهلة الأخيرة لأطراف الاتفاق النووي

عباس موسوي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: إن "الآن هي المهلة الأخيرة لأطراف الاتفاق النووي".



ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن موسوي قوله: "ما لم تؤمّن مصالح إيران فسنتخذ الخطوة الثالثة بشكل عملي".



وقال: "إذا أراد الأميركيون فعلا التعامل مع إيران فبإمكان الاتفاق النووي أن يفتح باب التعامل الذي يزعمونه"، كما نقلت قناة (الميادين).