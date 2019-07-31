الرئيس عباس يصدر مرسوماً رئاسيا ًبتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مرسوماً رئاسياً بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى.



ويضم المجلس في عضويته كلا من :



المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.



ويهدف المجلس التنسيقي الاعلى لقطاع العدالة، الى تعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الاساسي والمعايير الدولية، وسيعمل على دراسة مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها والعمل على تذليلها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).