اشتية يُعلق على قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

علّق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على القرار الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق (ج) و6 آلاف وحدة استيطانية.



وقال اشتية، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "البناء في الأراضي المصنفة (ج) حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة مع الاستيطان أو المساواة فيما بينهما".



وأضاف اشتية: "لم تعد مصطلحات أ، ب، ج قائمة لأن إسرائيل قد انتهكت اتفاقية أوسلو المؤقتة وأنهتها، ولا نحتاج إلى إذن من القوة المحتلة لبناء منازلنا على أراضينا".



وتابع: "هذا القرار الهزيل يهدف لخداع الرأي العام الدولي، وإضفاء الشرعية على الاستيطان ومحاولة للمساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه والبناء الاستعماري الاستيطاني

الذي يسرق الأرض والماء والهواء".



وأكمل: "الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وسينتهي كما انتهى في دول كثيرة، وحقنا بأرضنا، سيبقى رغم كل هذه القرارات".