اشتية: الأولوية في المنح الدراسية ستكون للفقراء والمتفوقين

محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء، محمد اشتية، أن الأولوية في المنح الدراسية في الجامعات، ستكون للفقراء والمتفوقين، ممن نجحوا في الثانوية العامة.



جاء ذلك، خلال كلمته في لقاء حواري مع قادة ومدراء وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة برام الله، بحضور وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني.



وأشاد اشتية، بالجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بكافة مكوناتها في إدارة العملية التربوية للعام المنصرم، خاصة امتحان الثانوية العامة، شاكراً في الوقت ذاته رجال الأمن على دورهم في تنظيم عملية تقديم الامتحانات.



وأوضح رئيس الوزراء، أن "الحكومة جاءت في ظروف صعبة وتعمل بـ 25% من الموازنة و50% من الرواتب، ورغم ذلك المسيرة التعليمية تسير بشكل مغاير وإيجابي"، مؤكداً ضرورة تدوير المواقع في المؤسسات الرسمية، لضخ رؤى جديدة وإعطاء الفرص للآخرين.



وشدد اشتية على أن التعليم أصبح استراتيجية البقاء عند شعبنا، مضيفاً: "نحن نتطلع إلى منظور جديد، يرتكز على نوعية التعليم وليس على الكم، وسنعيد النظر في كثير من الأمور بما يخص العملية التعليمية، لمواكبة العلم في العالم".



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة باستراتيجيتها تسعى إلى الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، ومن التعليم إلى التعلم، ومن التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني، بجدية عالية، من خلال تعزيز مراكز التدريب المهني، وإنشاء كليات خاصة بالتدريب المهني في الجامعات، إضافة إلى إنشاء جامعة للتدريب المهني.



بدوره، أكد عورتاني، أهمية هذا اللقاء الحواري الأول مع رئيس الوزراء والقيادة التربوية، لافتاً إلى ما حققته الوزارة من إنجازات على صعيد التعليم ضمن خطة المئة يوم، التي أطلقتها الحكومة.



وعبر الوزير عن شكره باسم الأسرة التربوية لرئيس الوزراء على دعمه لتوجهات الوزارة، وما تبذله من جهود في سبيل خدمة التعليم وتجويد مخرجاته، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على إعداد خطة للعام الدراسي المقبل، وستقوم بإطلاقها برعاية رئيس الوزراء، وترجمة مكوناتها بما يتوافق مع رؤية الحكومة والوزارة.