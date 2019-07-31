"الحكم المحلي" تُعلن عودة نظام المعلومات الجيومكانية "جيومولج" للعمل مجدداً

وزارة الحكم المحلي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الحكم المحلي عن عودة نظام المعلومات الجيومكانية "جيومولج" للعمل مجدداً بشكل تدريجي، لحين استكمال تركيب كافة مكونات وعناصر ومركبات النظام، وذلك لضمان تحقيق السرعة والكفاءة المطلوبة.



عودة النظام للعمل، جاءت بفضل خطة الطوارئ التي أعدتها وحدة جيومولج في الوزارة مع مجموعة خبراء محليين، وبجهود حثيثة بذلتها الطواقم التي تولت تنفيذ الخطة، وبإشراف مباشر من الوزير مجدي الصالح، ووكيل الوزارة أحمد غنيم.



وتقدمت الوزارة بالشكر للجهود الجبارة التي بذلتها الطواقم التي عملت على إعادة النظام للعمل، وخاصة الإدارة العامة للحاسوب الحكومي، وطواقم الوزارة ذات العلاقة، والخبراء المحليين.