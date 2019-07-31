كهرباء غزة: تعطل خط 7 للمحافظة الوسطى وسيعود مساءً

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خاص دنيا الوطن

أفادت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن هناك تعطلاً لخط الكهرباء رقم 7، المغذي للمحافظة الوسطى، اليوم الأربعاء، وذلك من داخل الخط الأخضر.



وأشارت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الجهات المختصة، أبلغتها بأنه ستتم إعادة ربط الخط قرابة الساعة الثامنة من مساء اليوم.