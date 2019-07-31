شؤون فلسطينية

د. أبو هدروس: لأول مرة أجرينا عمليات على الغدة النخامية بقطاع غزة

د. أبو هدروس: لأول مرة أجرينا عمليات على الغدة النخامية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وفد طبى بريطانى متخصص بجراحة الأعصاب برئاسة الدكتور جورج، وبالتعاون مع قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي، برئاسة الدكتور نضال أبو هدروس، عمليتين جراحيتين على الغدة النخامية، وذلك خلال زيارته الثالثة للقسم.

وأفاد أبو هدروس، أن العملية الأولى، أجريت لفتاة في العشرينات من عمرها، كانت تشكو من تدهور سريع وشديد للبصر في العين اليمنى، خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت صور الرنين لديها وجود كيس كبير في منطقة الغدة النخامية، ضاغط على أعصاب الإبصار.

أما الحالة الثانية، فكانت لسيدة في الستين من عمرها، تعاني من فقدان للبصر في العين اليسرى، وضعف متزايد للإبصار بالعين اليمنى، وكانت على وشك العمى التام، وأظهرت صورها وجود ورم كبير الحجم في الغدة النخامية، ضاغط أيضاً على أعصاب الإبصار.

وأوضح أنه تم إجراء الجراحتين عن طريق الأنف، وباستخدام المنظار الجراحي، وقد تكللتا بالنجاح بدون وجود أى مضاعفات، كما طرأ تحسن ملحوظ في النظر لديهما، الأمر الذى دلل على تحقق هدف الجراحة، وهو منع فقدان البصر بالكامل وإعطاء الفرصة للتحسن التدريجي.

وفي ذات السياق، أشار أبو هدروس إلى أن الوفد كان قد أجرى وبالتعاون مع الطاقم المحلي، عملية استئصال جزئي لورم دماغي كبير الحجم ينمو من قاع الجمجمة، ويشكل خطراً حقيقياً على الحياة، وكذلك جراحة استئصال انزالق غضروفي عنقي.

ويوضح أبو هدروس أن أورام الغدة النخامية، تشكل خطورة على الجهاز البصري، وكذلك تسبب خللاً في الهرمونات، وأحياناً يتطلب العالج التدخل الجراحي، وهو يتطلب مهارة عالية، منوهاً إلى أنه لم تُجر مسبقاً أي جراحة على الغدة النخامية في قطاع غزة. 


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