نتنياهو: المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية ستبقى للأبد





وأضاف نتنياهو، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "لقد انتهى هذا الأمر (إخلاء مستوطنين)، ما نقوم به هنا سيبقى إلى الأبد".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ستبقى للأبد، مضيفاً: "لن يتم اقتلاع أي مستوطنة أو مستوطن".تصريحات نتنياهو، جاءت بعد ساعات على مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) على مخطط لبناء ستة آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.بالمقابل، صادق (كابينت)، الثلاثاء، على السماح للفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) بالضفة، حسب (محطة الأخبار الإسرائيلية 13).وتُشكل المنطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية- الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن المصادقة على هذه الخطة، جاءت قبيل وصول كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في جولة تشمل عدداً من الدول العربية وإسرائيل.وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها، بداعي عدم الترخيص.بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية، تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.